Путин и Абэ выйдут на связь с экипажем МКС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут сеанс прямой связи с экипажем Международной космической станции (МКС). Об этом 26 мая рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

На борту МКС среди членов экипажа работает астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Канаи Норишиге.

Абэ прибыл в Москву 26 мая на российско-японский саммит, сообщает «Интерфакс». Одной из главных тем мероприятия станет укрепление торгово-экономического взаимодействия, сообщил Ушаков.

При этом лидеры государств обсудят и другие вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, заключение мирного договора между странами.

Ушаков напомнил, что диалог по этой теме ведут в формате межмидовских консультаций. По его мнению, будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях, согласно которым однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода Южных Курил к России.

Также на саммите могут поднять вопрос о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, добавил Ушаков.

В Россию Абэ приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.