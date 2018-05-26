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Путин и Абэ выйдут на связь с экипажем МКС

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут сеанс прямой связи с экипажем Международной космической станции (МКС). Об этом 26 мая рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

На борту МКС среди членов экипажа работает астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Канаи Норишиге.

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Абэ прибыл в Москву 26 мая на российско-японский саммит, сообщает «Интерфакс». Одной из главных тем мероприятия станет укрепление торгово-экономического взаимодействия, сообщил Ушаков.

При этом лидеры государств обсудят и другие вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, заключение мирного договора между странами.

Ушаков напомнил, что диалог по этой теме ведут в формате межмидовских консультаций. По его мнению, будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях, согласно которым однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода Южных Курил к России.

Также на саммите могут поднять вопрос о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, добавил Ушаков.

В Россию Абэ приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

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