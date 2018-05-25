Абэ посчитал интересной идею внедрения технологии «кайдзен» в России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает прекрасной и интересной идею внедрения в российскую цифровую сферу японской технологии «кайдзен».

«Это прекрасная, очень интересная идея. Мы бы очень хотели использовать наши идеи «кайдзен» в цифровой сфере, и я думаю, что здесь мы тоже могли бы работать совместно», — заявил японский премьер, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Японская технология «кайдзен» направлена на постоянное повышение эффективности производства. В России технологией заинтересовались компании в цифровой сфере.

«У нас создалась совместная группа, где мы хотим создать цифровой «кайдзен» — применить вашу технологию на цифровой платформе», — отметил один из участников бизнес-диалога России и Японии, гендиректор компании «Соллерс» Вадим Шевцов.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге стартовал 24 мая. В этом году в мероприятии принимают участие около 15 тыс. человек из более сотни стран мира. Главной темой дискуссий является создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.