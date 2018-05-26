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Японская делегация подарила фигуристке Загитовой щенка акита-ину

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В гостинице «Метрополь» в Москве прошла торжественная церемония вручения чемпионке Олимпийских игр в Пхенчхане Алине Загитовой щенка акита-ину. Животное по кличке Масару фигуристке вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На церемонии также присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Я искренне надеюсь на то, что Масару сможет стать символом дружбы для будущего укрепления отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить нашего премьер-министра Абэ и прошу его обнять Масару, прежде чем он будет передан хозяйке», — цитирует Такаси ТАСС.

Загитова решила не менять имя щенку. 16-летняя фигуристка поблагодарила японскую делегацию за подарок и заверила, что Масару попал в хорошие руки. Ранее сообщалось, что в Москве у спортсменки живут кошка и две шиншиллы.

После победы на Олимпиаде девушка рассказала журналистам, что мечтает о собаке такой породы. Она увидела акита-ину в журнале во время предолимпийских сборов в японском городе Нагоя.

Несколько лет назад щенка акита-ину подарили президенту России Владимиру Путину в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами в Японии. Собаку назвали Юмэ.

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