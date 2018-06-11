Япония заявила протест в связи с прокладкой Россией оптоволокна на Курилы

Япония выразила протест в связи с прокладкой оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону «северных территорий». Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

«Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват (островов – ред.), не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что правительство Японии продолжит вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех Курильских островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Уточняется, что протест был передан через посольство Японии в России в российский МИД 7 июня.

Москва и Токио не смогли заключить мирный договор со времен Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды. Япония считает их своими «северными территориями», а Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны. При этом российский суверенитет над ними соответствует международно-правовому оформлению и не подлежит сомнению.