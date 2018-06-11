Прямой эфир

Минобороны Японии сделало замечание США в связи с крушением F-15

0
Фото: REUTERS/Edgar Su
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Японии потребовало от американского командования принять меры к предотвращению дальнейших инцидентов в связи с крушением истребителя ВВС США F-15 в районе Окинавы. 

«Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов», — заявил глава военного ведомства Ицунори Онодэра Kyodo News.

Истребитель ВВС США F-15 упал в море в районе японского острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен вооруженными силами Японии, у него сломана нога, имеются серьезные ушибы.

Истребитель вылетел с крупнейшей в Японии базы ВВС США Кадена. На Окинаве в преддверии годовщины прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио ранее прошли марши против военных баз США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017