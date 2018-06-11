Минобороны Японии сделало замечание США в связи с крушением F-15

Министерство обороны Японии потребовало от американского командования принять меры к предотвращению дальнейших инцидентов в связи с крушением истребителя ВВС США F-15 в районе Окинавы.

«Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов», — заявил глава военного ведомства Ицунори Онодэра Kyodo News.

Истребитель ВВС США F-15 упал в море в районе японского острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен вооруженными силами Японии, у него сломана нога, имеются серьезные ушибы.

Истребитель вылетел с крупнейшей в Японии базы ВВС США Кадена. На Окинаве в преддверии годовщины прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио ранее прошли марши против военных баз США.