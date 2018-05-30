Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами

Уровень совершенства, аэродинамические характеристики и возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 превышают существующие зарубежные аналоги, рассказал летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

«Это машина совершенно нового, пятого поколения. В 2020 году она придет на смену поколению реактивных самолетов 4+ и будет являться одним из основных боевых самолетов-истребителей на ближайшие четверть века», — приводит его слова «Пятый канал».

Летчик добавил, что именно поэтому все, особенно зарубежный мир, так внимательно следят за истребителем на его выступлениях.

Кнышов добавил, что Россия впереди планеты всей с Су-57, поскольку его характеристики не удалось превзойти никому.

Сегодня, 30 мая, телеканал «Звезда» показал боевой разворот Су-57, снятый с беспилотника.