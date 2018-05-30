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Опубликовано видео боевого разворота Су-57

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Боевой разворот российского истребителя пятого поколения Су-57 сняли с беспилотника.

Кадры, снятые во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018», опубликовал телеканал «Звезда».

На них видно, как два истребителя имитируют боевой разворот и атаку на наземные цели условного противника. Как отмечает телеканал, по легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики.

Испытание боем
Зачем в Сирию направили истребители Су-57

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Разработан ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением различных систем –– систем ПВО, дальней разведки. Способен разрушать системы управления авиацией противника.

26 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные испытали в боевых условиях перспективные крылатые ракеты для вооружения Су-57. Пуски были проведены в феврале этого года в Сирии. По словам главы Минобороны, полный цикл испытаний истребителя пятого поколения планируется завершить уже в этом году.

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