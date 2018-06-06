США признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35

Япония закупила у компании Lockheed Martin не совсем исправные новейшие истребители пятого поколения F-35. Данную информацию косвенно признали в США, сообщает Defense News.

К настоящему времени разработчики и производители самолета вышли на финальный этап устранения всех выявленных в процессе эксплуатации недоработок. Ранее в этом году не менее пяти истребителей F-35 поставили на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. По всей вероятности, туда их доставили с техническими дефектами, связанными с недостатками в программном обеспечении бортовой электроники данных самолетов.

По данным издания, речь может идти о серьезных дефектах. В связи с этим профильный комитет американского конгресса предупредил Пентагон, чтобы на данном этапе оборонное ведомство воздержалось от заключения контрактов на массовые поставки F-35 в ВВС и ВМС США. Окончательное решение относительно закупок истребителей планируется принять не ранее осени 2019 года, передает ТАСС.

F-35 спроектирован с применением технологии stealth и способен нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ним работал ряд ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие Австралия и некоторые страны НАТО, которые собираются закупить около 730 истребителей. Они, в частности, уже поступили на вооружение Израиля, Норвегии и Японии. Самолет выпускается в трех модификациях: для ВВС — F-35A, Корпуса морской пехоты — F-35B и ВМС — F-35C. В варианте для морпехов самолет может осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон выполнять обязательства по контракту на поставку истребителей F-35.