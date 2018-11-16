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Япония понадеялась на суверенитет над двумя курильскими островами

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Фото: Global Look Press/YOSHIO TSUNODA
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Япония рассчитывает, что в случае передачи ей островов Хабомаи и Шикотан Курильской гряды на них будет распространяться ее суверенитет. Об этом 16 ноября заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

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Так Суга прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возвращении к обсуждению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предусматривающей передачу двух островов Японии.

«Наше понимание таково, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то, само собой, будет подтвержден и суверенитет Японии над ними», — цитирует японского политика «РИА Новости».

Кроме того, Суга заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и российский лидер договорились «не перекладывать вопрос мирного договора на другие поколения».

«Была достигнута договоренность, чтобы на основе Совместной советско-японской декларации ускорить переговоры по заключению мирного договора. Для этого перед тем, как встретить Путина в июне в Японии на саммите «двадцатки», премьер-министр Абэ в начале года посетит с визитом Россию», — сказал он.

Ранее Владимир Путин отметил, что вопрос еще требует проработки, так как в декларации 1956 года не указывается, на каком основании СССР был готов передать два острова и под чей суверенитет они подпадут в таком случае.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими «северными территориями».

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