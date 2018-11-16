Абэ обещал Путину в случае передачи Курил Японии не размещать на них баз США

В случае передачи Россией Курил Японии на них не будет баз США, заверил премьер-министр Японии Синдзо Абэ президента РФ Владимира Путина на встрече в Сингапуре. Об этом сообщила в пятницу, 16 ноября, газета Asahi Shimbun.

Издание отмечает, что Совместная советско-японская декларация 1956 года подразумевает передачу островов Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного договора.

Возможность размещения на этих островах американских военных баз никогда ранее не исключалась японским правительством.

Японская сторона всё послевоенное время настаивала на передаче четырех островов Южных Курил.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. При этом Токио считает их своими территориями.

10 ноября сообщалось, что японское руководство намерено ускорить переговоры с Россией и заключить рамочное соглашение по проблеме Курил к возможному приезду Путина в Японию на саммит G20 в июне 2019 года.