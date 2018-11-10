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СМИ узнали о планах Японии договориться по Курилам в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Японское руководство намерено ускорить переговоры с Россией и прийти к соглашению по Курилам в 2019 году. Об этом пишет газета The Mainichi со ссылкой на источники в правительстве.

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По данным издания, премьер Японии Синдзо Абэ на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным в рамках Восточноазиатского саммита выступит с соответствующим предложением по переговорному процессу.

Как уточняют журналисты, Токио будет настаивать на подтверждении Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. Согласно документу, Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан, а также ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

В Японии рассчитывают заключить рамочное соглашение по проблеме Курил к возможному приезду Путина в Японию на саммит G20 в июне 2019 года, отмечает ТАСС.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. При этом Токио считает их своими территориями. Как неоднократно заявляла Москва, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ходе Восточного экономического форума 12 сентября президент России предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года. Японская сторона отклонила предложение и заявила, что подписание документа возможно только после решения территориального спора.

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