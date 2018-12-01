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Посол Японии в России подтвердил намерения Абэ заключить мирный договор

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Премьер министр Японии Синдзо Абэ твердо намерен завершить переговоры по подписанию мирного соглашения Россией на основе договоренностей, достигнутых с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки перед встречей лидеров двух стран в рамках саммита G20 в Аргентине.

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«Базовая позиция Японии состоит в том, чтобы заключить мирный договор путем решения территориальной проблемы. Эта позиция известна и российской стороне», — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

Он отметил, что в ходе встречи в Сингапуре в середине ноября Путин и Абэ «разделили твердую решимость» обязательно поставить точку в вопросе заключения мирного договора. По словам Кодзуки, лидеры смогли установить крепкие доверительные отношения.

Посол отметил, что запланированная на 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 встреча Путина и Абэ станет уже 24-й по счету.

Кодзуки рассказал, что в начале следующего года премьер-министр Японии посетит Россию. Также, по его словам, Путин и Абэ встретятся во время следующего саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июне будущего года в Осаке. Тогда же состоится церемония закрытия перекрестного года Японии и России с участием двух лидеров.

По мнению посла, между странами установилось «беспрецедентное сотрудничество» на Курильских островах, которое стало возможным благодаря договоренностям Путина и Абэ по итогам визита президента РФ на родину японского премьера, город Нагато, в 2016 году. Оно, в частности, включает в себя организацию посещения могил предков бывшими жителями островов, а также поездки японских делегаций для изучения возможностей совместной хозяйственной деятельности, добавил Кодзуки.

Кодзуки подчеркнул, что совместная хозяйственная деятельность России и Японии на южной части Курильских островов не наносит ущерба правовым позициям ни одной из сторон.

Президент России и премьер-министр Японии встретятся 1 декабря в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20, чтобы, в частности, обсудить механизм заключения мирного договора.

14 ноября Синдзо Абэ пообещал решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией на основе построенного с президентом РФ Владимиром Путиным доверия.

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