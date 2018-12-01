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Путин поблагодарил Эрдогана за прогресс в отношениях двух стран

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за решение ряда проблемных вопросов и назвал Анкару надежным для Москвы партнером. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости».

«Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению», — сказал российский лидер своему турецкому коллеге в ходе встречи в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20.

Путин напомнил, что ранее во время рабочего визита в Турцию принял участие в торжествах по случаю завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

«Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера», — добавил глава России.

1 декабря президент России также должен провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На ней, как предполагается, будет обсуждаться механизм заключения мирного договора. 14 ноября японский лидер пообещал решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией на основе построенного с президентом Путиным доверия.

Утром этого же дня глава России провел рабочий завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими представителями немецкой делегации. Все эти встречи проходят в Аргентине в рамках саммита G20.

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