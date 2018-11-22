Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году

Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции. Об этом 22 ноября на конференции «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Одновременно Калын отметил, что, покупая С-400, Анкара готова рассмотреть «хорошее предложение» от США по поводу приобретения американского альтернативного зенитного комплекса Patriot.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд. 15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400.

Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.