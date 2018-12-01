Путин провел рабочий завтрак с Меркель

Президент России Владимир Путин 1 декабря начал свой второй день пребывания на саммите G20 в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака, на котором к нему присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкий политик прибыла утром в отель Alvear Palace, в котором остановился Путин. Российский лидер тепло поприветствовал коллегу, пригласил к столу и расспросил о дальнейших планах ее работы в рамках саммита G20.

Представители прессы на встрече не присутствовали, отмечают «РИА Новости». С российской стороны на завтраке был помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

С германской стороны, помимо канцлера, присутствовали ее пресс-секретарь Стеффен Зайберт, советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и шерпа Германии в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

1 декабря президент России должен провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На ней, как предполагается, будет обсуждаться механизм заключения мирного договора. 14 ноября японский лидер пообещал решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией на основе построенного с президентом Путиным доверия.