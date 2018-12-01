Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление

Лидеры стран — участниц саммита G20 в Буэнос-Айресе согласовали совместное заявление. Об этом 1 декабря заявил президент Аргентины Маурисио Макри.

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО. Мы подтвердили обеспокоенность всех изменением климата», — цитирует его ТАСС.

Итоговая декларация была принята участниками саммита G20. Документ состоит из 31 пункта и приложения с перечнем актов, принятых на уровне министров и рабочей группы.

Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины. Политики, в частности, поддержали необходимость реформы Всемирной торговой организации (ВТО), о чем рассказал присутствовавший в составе российской делегации федеральный министр финансов Антон Силуанов. Он также сообщил, что лидеры G20 поддержали докапитализацию Международного валютного фонда (МВФ).

На саммите ожидалось решение торгового конфликта между Китаем и США. Но пока американский президент Дональд Трамп лишь обозначил отсутствие желания дальше нагнетать обстановку в отношениях с Пекином.

В ходе саммита президент России Владимир Путин провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политическими деятелями. Российский лидер также должен был встретиться с Трампом, но переговоры были отменены по инициативе американской стороны из-за ситуации с провокацией Украины в Керченском проливе.