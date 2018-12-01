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Российские дипломаты обвинили Мэй в «отравлении атмосферы» на G20

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Антироссийские заявления британского премьер-министра Терезы Мэй «заведомо отравляют» рабочую атмосферу на саммите «Большой двадцатки» (G20), заявили в посольстве РФ в Лондоне.

В рамках встречи «Большой двадцатки» Мэй заявила о приверженности Лондона санкционному давлению на Россию в связи с ситуацией в Азовском море.

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Представители российской дипмиссии отреагировали на слова премьера, подчеркнув, что подобные заявления «заведомо отравляют рабочую атмосферу такой авторитетной площадки, как «группа двадцати», и препятствуют конструктивному диалогу в интересах всех ее участников».

В посольстве отметили, что резонансные события в Керченском проливе являлись «вопиющей провокацией Киева», отметив, что до этого инцидента никаких проблем с проходом украинских военных кораблей не возникало.

«Так называемые «препятствия», в которых обвиняют Россию, являются рутинными процедурами проверки безопасности. Они не ведут к сколько-нибудь существенным задержкам и осуществляются равным образом в отношении украинских и российских судов», — приводит «РИА Новости» слова представителя дипмиссии.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях было найдено оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, организованной Киевом в преддверии президентских выборов.

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