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Трамп рассказал о превосходстве нового договора о свободной торговле

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп назвал новый договор о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA) более выгодным, чем предыдущее Североамериканское соглашение (NAFTA).

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«Отличные отзывы о USMCA — намного лучше, чем о NAFTA», — цитирует американского лидера RT.

30 ноября Трамп, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето подписали USMCA на полях саммита G20 в Аргентине.

По словам главы Белого дома, сделку можно назвать исторической. Теперь договор должны ратифицировать парламенты трех государств, включая американский конгресс.

USMCA пришло на смену NAFTA, которое вступило в силу в 1994 году. Трамп настоял на перезаключении договоренностей на новых условиях.

По его мнению, NAFTA было «худшим соглашением» из когда-либо существовавших в мире. Оно разрушительно сказывалось на экономике США.

Решение заключить USMCA стороны приняли 1 октября. На следующий день Трамп заявил, что после подписания нового соглашения Мексика и Канада станут чудесными торговыми партнерами Соединенных Штатов.

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