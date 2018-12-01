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Силуанов заявил о решимости лидеров G20 реформировать ВТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Необходимость реформы Всемирной торговой организации (ВТО) поддержали все участники саммита G20 в Буэнос-Айресе, в том числе и американский лидер Дональд Трамп. Об этом 1 декабря заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, сопровождающий в Аргентине президента страны Владимира Путина.

«Все согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, говорили о необходимости реформы судебных, арбитражных органов ВТО. И американский лидер тоже в этой части высказывался в поддержку того, что необходима реформа», — цитирует министра «Интерфакс».

Отмечая позицию России, Силуанов сказал, что она идет в одном русле с настроениями других мировых лидеров.

«В этой части есть консенсус по поводу того, что необходимо сокращать барьеры на пути к притокам товаров и капиталов», — добавил глава Минфина.

В последние месяцы торговая война началась между США и Китаем — двумя полноправными членами ВТО. Так, 24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

Выступая 28 ноября на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин заявил, что это противостояние между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики.

1 декабря Трамп заявил о падении темпов роста экономики Китая. В связи с этим американский лидер признался, что не хочет ужесточать введенные ранее таможенные пошлины против КНР.

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