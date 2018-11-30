Канада, Мексика и США подпишут новый торговый договор на G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подпишут новый торговый договор на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Как сообщает телеканал CTV, договор придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и будет заключен 30 ноября.

В конце сентября Канада, Мексика и США достигли соглашения о новом торговом договоре, поставив точку в переговорах, продлившихся больше года.

Соглашение НАФТА было подписано странами в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. По инициативе нынешнего президента США стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях.