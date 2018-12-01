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Трамп заявил о падении темпов роста экономики Китая

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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
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Президент США Дональд Трамп заявил, что темпы роста экономики Китая падают. В этой связи американский лидер признался, что не хочет ужесточать введенные ранее таможенные пошлины против КНР.

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«С момента моего избрания наша экономика выросла на $11,7 трлн, а Китай потерял огромную часть своего богатства, и теперь мы намного более крупная экономика, чем Китай», — сказал Трамп в интервью радиостанции «Голос Америки».

Трамп также отметил, что Китай «не сможет делать то, что допускали предыдущие президенты» США. Он указал, что у Пекина есть проблема с госдолгом — «это огромная сумма денег».

Глава государства также рассказал, что обсудит вопросы торговли с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. Он также выразил уверенность, что Китай изменит торговую политику.

24 сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

Выступая 28 ноября на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин заявил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном открывает новые возможности для отечественной экономики.

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