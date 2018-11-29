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СМИ раскрыли подробности переговоров США и Китая по торговой сделке

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
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Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем о соглашении для снятия напряженности на рынках и стимулирования их роста. Об этом сообщил The Wall Street Journal в четверг, 29 ноября.

Телефонные переговоры о торговом соглашении двух стран подходят к концу. Они велись на протяжении последних нескольких недель. Однако неясно, приведут ли они к достижению каких-либо договоренностей.

Китай со всемирными корпорациями сконцентрировался на собственных потребителях
Правительство Китая сосредоточилось на росте внутреннего потребления — за последние пять лет в структуре бюджета его доля выросла с 54,9 до 58,8%.

«РИА Новости» уточняет, что, согласно возможным договоренностям, Вашингтон прекратит вводить новые пошлины в обмен на переговоры об изменениях в экономической политике Пекина. В частности, предполагается обсуждение киберпреступлений, краж интеллектуальной собственности и принуждения к передаче технологий в Китае.

Помимо этого стороны обсуждают возможность снятия Китаем ограничений на покупку сельскохозяйственных и топливных продуктов из Соединенных Штатов.

27 ноября Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт групп китайских товаров, на которые пошлины еще не действуют, в случае неудачи переговоров с Пекином.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 6 июля. Тогда страны ввели взаимные таможенные пошлины.

24 сентября вступили в силу американские пошлины на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год в размере 10%. В ответ Пекин ввел пошлины в размере 5–10% на импорт из США объемом $60 млрд.

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