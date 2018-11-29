СМИ раскрыли подробности переговоров США и Китая по торговой сделке

Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем о соглашении для снятия напряженности на рынках и стимулирования их роста. Об этом сообщил The Wall Street Journal в четверг, 29 ноября.

Телефонные переговоры о торговом соглашении двух стран подходят к концу. Они велись на протяжении последних нескольких недель. Однако неясно, приведут ли они к достижению каких-либо договоренностей.

«РИА Новости» уточняет, что, согласно возможным договоренностям, Вашингтон прекратит вводить новые пошлины в обмен на переговоры об изменениях в экономической политике Пекина. В частности, предполагается обсуждение киберпреступлений, краж интеллектуальной собственности и принуждения к передаче технологий в Китае.

Помимо этого стороны обсуждают возможность снятия Китаем ограничений на покупку сельскохозяйственных и топливных продуктов из Соединенных Штатов.

27 ноября Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт групп китайских товаров, на которые пошлины еще не действуют, в случае неудачи переговоров с Пекином.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 6 июля. Тогда страны ввели взаимные таможенные пошлины.

24 сентября вступили в силу американские пошлины на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год в размере 10%. В ответ Пекин ввел пошлины в размере 5–10% на импорт из США объемом $60 млрд.