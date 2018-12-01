Путин предложил использовать G20 для выработки подходов к реформе ВТО

Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку G20 для выработки подходов к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом журналистам сообщила представитель президента в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

Она отметила, что, по мнению многих лидеров, ключевым риском мировой повестки являются усиление разногласий, конфронтация и односторонние меры в торговой сфере.

«Путин высказался о том, что необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему, укреплять единые правила игры в этой сфере», — приводит слова Лукаш «РИА Новости».

По ее словам, ВТО должна оставаться центральной площадкой в регулировании международной торговли, а необходимость модернизации организации обусловлена появлением новых сфер торговли и не вполне эффективной работой органов урегулирования споров.

Профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева МГИМО Татьяна Исаченко ранее объяснила «Известиям», с чем связан кризис в ВТО.