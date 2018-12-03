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Песков ответил на вопрос о рукопожатии Путина с принцем Саудовской Аравии

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Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о теплом приветствии Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

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Он рассказал, что на полях саммита G20 в Аргентине состоялась содержательная и продуктивная беседа с саудовской стороной. В частности, Путин и Салман обсуждали взаимодействие в рамках ОПЕК+.

Песков отметил, что на его памяти президент России здоровался подобным образом и с другими политиками, однако не стал перечислять их имена.

«Хорошие личные отношения являются залогом эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Саммит G20 проходил в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Владимир Путин в рамках форума провел ряд двухсторонних встреч, в том числе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Так, они договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти членами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) — ОПЕК+.

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