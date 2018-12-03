Песков уточнил темы беседы Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, уточнил темы, которые обсуждались российским и американским лидером во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

По его словам, тема визита российского лидера Владимира Путина в Вашингтон не затрагивалась. «Нет, не обсуждалась», — ответил Песков 3 декабря на соответствующий вопрос.

Путин и Трамп планировали провести полноформатную встречу в Буэнос-Айресе на саммите G20, но накануне мероприятия Трамп написал в Twitter, что отказался от нее в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками.

В ходе саммита президенты коротко пообщались и российский лидер изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявили обвинения в нарушении границы.