Путин «на пальцах» объяснил Меркель и Макрону произошедшее в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин буквально «на пальцах» объяснил лидеру Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель произошедшее в Керченском проливе. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я думаю, что не услышать ее [позицию России] они не могли. Президент «на пальцах» показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить», — сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» (ВГТРК), сообщается 2 декабря на сайте российского МИДа.

Лавров отметил, что российские пограничники крайне ответственно подошли к своим функциям, «пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты». Также он рассказал, что на кораблях украинских военных был обнаружен приказ руководства, в котором говорилось о необходимости скрытно проникнуть в нейтральные воды, а далее прорваться под Крымский мост через Керченский пролив.

«Президент России лично рассказал об этом своим собеседникам. Я не услышал от них какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах» — добавил Лавров.

Также в данной передаче слова министра подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин «рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные», передает «РИА Новости».

Лавров также не исключил, что провокация в Керченском проливе могла быть связана с предстоящей встречей Путина и его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация», — сказал министр.

Он отметил, что далее эти действия «используют для нагнетания санкционной риторики».

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Встреча Путина и Трампа была запланирована на период саммита «двадцатки», который проходит с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Однако 29 ноября американский президент принял решение отменить переговоры из-за инцидента в Керченском проливе. В освободившееся время президент РФ провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.