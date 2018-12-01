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В США назвали условия для встречи Путина и Трампа

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Президент США Дональд Трамп будет готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным после того, как будут освобождены украинские моряки, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. Еще одним условием для проведения переговоров является возвращение украинских кораблей, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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«Мы сожалеем об этом (отмене встречи президентов. — Ред.), но виной этому поведение россиян в Керченском проливе», — сказал Помпео в интервью телеканалу CNN.

При этом госсекретарь подчеркнул, что действительно Трамп хотел бы встретиться с президентом России, как только ситуация разрешится. 

29 ноября президент США сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ.

В Кремле отметили, что у президента РФ и так насыщенный график. В период саммита с 30 ноября по 1 декабря у Путина назначены встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. 

Уже прошли переговоры с лидерами стран БРИКС, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером КНР Си Цзиньпином.

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