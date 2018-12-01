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Си Цзиньпин принял приглашение Путина посетить ПМЭФ-2019

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году.

«Я признателен за Ваше приглашение. Я с удовольствием в следующем году посещу вашу страну, а также буду участвовать в Петербургском международном экономическом форуме», — цитирует китайского лидера «РИА Новости».

Приглашение президент Росси озвучил во время встречи с Си Цзиньпином на саммите G20.

Саммит проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. На этот период у российского лидера запланированы встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Уже состоялись переговоры с лидерами стран БРИКС и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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