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Путин кратко пообщался с премьером Италии перед заседанием G20

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в преддверии заседания саммита G20. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает «РИА Новости».

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Ранее в этот день российский лидер провел переговоры с лидерами стран БРИКС (Индия, ЮАР, Китай, Бразилия). В рамках форума Путин проведет целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Изначально планировалось, что российский лидер встретится на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом, однако 29 ноября американский лидер отменил переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, СМИ обратили внимание, что на церемонии фотографирования американский президент не поздоровался с Путиным, пройдя мимо.

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