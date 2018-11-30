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Путин провел встречу с Макроном на полях саммита G20

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. В том числе они обсудили инцидент в Керченском проливе, Сирию и Украину, сообщается 30 ноября на сайте Кремля.

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«Естественно, есть еще, что нам обсудить и над чем совместно поработать. Я рад этой возможности — обсудить сегодня с вами по случаю саммита G20», — сказал Макрон, открывая встречу. 

Французский президент также добавил, что хотел бы обсудить с Путиным выполнение минских соглашений, вопросы кибербезопасности и общий уровень безопасности в Европе. Путин, в свою очередь, предложил французскому коллеге поговорить о развитии двусторонних отношений.

«В прошлом году товарооборот вырос на 16,5% и в этом году такой же темп роста», — сказал он.

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. На мероприятии у Путина уже запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, у него запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе прошли неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

В ходе саммита у Путина также должна была состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом. Однако 29 ноября стало известно, что американский лидер ее отменил. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации, однако отметил, что зато у президента появилась «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

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