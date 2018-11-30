В Кремле отреагировали на отмену встречи Путина и Трампа

Отмена встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызывает у Москвы сожаление, так как это означает, что обсуждение серьезных международных вопросов откладывается. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе. Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», –– цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Путин по-прежнему готов к проведению контактов с Трампом.

29 ноября президент США сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

В Госдепартаменте назвали отмену встречи «сигналом России через изоляцию».

В Москве заявили, что у российского лидера появится больше времени на контакты с лидерами других государств.

У Владимира Путина уже запланированы встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Аргентины Маурисио Макри, премьером Японии Синдзо Абэ, лидерами стран БРИКС и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэйнос-Айресе.

25 ноября в ходе украинской провокации три военных корабля Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Они проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться и были задержаны силой.

Решением суда украинские моряки арестованы на два месяца за нарушение границы.