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Трамп объяснил отмену встречи с Путиным в Аргентине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине исключительно из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом он сказал журналистам на полях саммита G20 в ходе встречи с премьером Японии Синдзо Абэ.

Американист назвал подлинную причину отмены встречи Трампа с Путиным

«То, что произошло с кораблями и моряками, — это была единственная причина», — приводит его слова ТАСС

О решении Трампа стало известно 29 ноября. 

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет в связи с отменой переговоров, однако отметил, что у российского президента появилась «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. В ходе мероприятия у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе прошли неформальные переговоры лидеров стран БРИКС. 

Ранее 30 ноября сообщалось, что Дональд Трамп не поздоровался с Владимиром Путиным на саммите G20. Во время церемонии фотографирования американский лидер прошел мимо президента РФ, а затем главы всех стран «большой двадцатки» прошли в зал первого заседания.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. После применения силы украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь. На этом фоне власти Украины ввели в 10 регионах страны военное положение.

Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.

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