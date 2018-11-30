Белый дом заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа «на ногах»

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина «на ногах» в рамках саммита G20 не планируется. Об этом сообщил представитель Белого дома в пятницу, 30 ноября.

«Разговора на полях не планируется», — сказали журналистам «РИА Новости».

Таким образом в Белом доме прокомментировали слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что «на ногах будут пересекаться все участники», в том числе и президенты России и США.

По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, больше всего мешает отношениям США и РФ расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, однако встреча двух лидеров была отменена не из-за него, а из-за Украины

Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк считает, что на самом деле причиной отмены стали внутренние расклады в США.

«Это связано с постоянными накатами, которые идут на него (Дональда Трампа. — Ред.) практически со всех сторон в связи с его, якобы, «мягкой линией» в отношениях с Российской Федерацией», — сказал Кисляк в интервью «Международной жизни».

Он отметил, что это стало настоящим инструментом в борьбе противников нынешнего президента с Белым домом.

«США такая страна, которая практически всё время находится в предвыборном состоянии. И всё, что сейчас делалось к ноябрьским выборам в конгресс, делается с прицелом на то, как противники президента будут ему противостоять в 2020 году» —добавил Кисляк.

29 ноября стало известно, что Трамп отменил встречу с Путиным на саммите, который проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе. В свою очередь, Песков заявил, что Москва сожалеет о решении американской администрации, однако отметил, что у российского президента появилась «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

В ходе мероприятия у Путина уже запланирован целый ряд двусторонних переговоров: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.