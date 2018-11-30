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Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздоровались на саммите G20 в Аргентине, однако у них не было возможности пообщаться. Об этом 30 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«У них не было возможности пообщаться», — пояснил официальный представитель Кремля. Его цитирует «РИА Новости».

Информацию о приветствии Путина и Трампа также подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков, уточняет «Интерфакс».

Позже американский лидер сообщил, что не знает, получится ли у него «обменяться любезностями» с российским коллегой в рамках саммита.

Ранее сообщалось, что главы двух государств не поздоровались друг с другом во время церемонии фотографирования, поскольку им отвели места по разные стороны специально подготовленного подиума.

29 ноября Трамп отменил запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе, объяснив это решение инцидентом в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением американского лидера, но отметил, что у Путина появилась дополнительное время в программе для полезных встреч.

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. На мероприятии у Путина уже запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе прошли неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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