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Меркель и Трамп встретятся в последний день саммита G20

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Фото: Global Look Press/Axel Schmidt/dpa
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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на полях G20 состоится в субботу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.

Встреча двух глав должна была пройти в пятницу, но сорвалась из-за того, что канцлер ФРГ опоздала. На сегодняшний момент новая договоренность достигнута. Отмечается, что в графике Меркель на эту встречу выделено 30 минут.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В рамках форума президент России Владимир Путин также коротко пообщался с Меркель на церемонии совместного фотографирования представителей стран. Их официальная встреча запланирована на 2 декабря.

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