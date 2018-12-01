Песков назвал условие подготовки встречи Путина и Трампа

Заниматься подготовкой встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом возможно только при обоюдном настрое на эту встречу, заявил 30 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва сожалеет о том, что решение «жизненно важных вопросов между РФ и США откладывается на неопределенный срок» из-за несостоявшейся встречи Путина и Трампа на G20.

«Мы сожалеем <…> но Россия будет ждать, когда созреют необходимые условия для изменения решения Трампа о двусторонних контактах», –– цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что Владимир Путин, со своей стороны, готов к диалогу с президентом США.

Встреча Путина и Трампа была запланирована на период саммита «двадцатки», проходящего с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.

Однако американский лидер принял решение отменить переговоры из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого украинские военные корабли нарушили границу РФ и были задержаны российскими пограничниками.

Песков отметил, что в освободившееся время президент РФ проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также у Путина назначены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Уже прошли переговоры с лидерами стран БРИКС и президентом Франции Эммануэлем Макроном.