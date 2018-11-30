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Трамп заявил о желании встретиться с Путиным

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он отметил, что сначала должна быть урегулирована ситуация с задержанием украинских кораблей и моряков. 

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«Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным», — сказал Трамп перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ 30 ноября на саммите G20, передает «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что главы двух государств не поздоровались друг с другом во время церемонии фотографирования, поскольку им отвели места по разные стороны специально подготовленного подиума. Чуть позже стало известно, что лидеры РФ и США все-таки поздоровались, но у них не было возможности пообщаться.

29 ноября Трамп отменил запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе, объяснив это решение инцидентом в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением американского лидера, но отметил, что у Путина появилось дополнительное время в программе для полезных встреч.

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. На мероприятии у Путина уже запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, он уже встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном, также запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе прошли неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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