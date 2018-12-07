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Ципрас обвинил ЕС в двойных стандартах по вопросу «Турецкого потока»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обвинил Евросоюз (ЕС) в двойных стандартах по вопросу возможного продления «Турецкого потока» по южному маршруту.

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Реализацию проекта глава греческого кабмина обсудил с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Москве. Политик отметил, что если газопровод пройдет через Грецию в сочетании с «потоками», то роль республики в региональном энергетическом узле значительно повысится. При этом он добавил, что необходима четкая позиция по ряду вопросов внутри европейской коалиции.

«Внутри ЕС есть двойные стандарты, когда он (союз. — Ред.), с одной стороны, побуждает, а с другой стороны, есть препятствия в вопросе развития «Турецкого потока» в сторону Греции и Италии», — цитирует Ципраса ТАСС.

По словам премьер-министра, в ходе встречи стороны обсудили возможность продолжения трубопровода через эти страны, а также новую энергетическую карту, которая сегодня формируется в Восточной Европе в связи со строительством «Северного потока – 2».

В свою очередь, Путин заявил о готовности Москвы рассмотреть возможность участия греческих компаний в проектах по доставке российского газа в Европу по южному маршруту.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. «Газпром» завершил укладку морского участка 19 ноября.

22 ноября стало известно, что «Газпром» утвердил маршрут поставок по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию, что позволит полностью отказаться от транзита через Украину.

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