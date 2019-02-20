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Лавров назвал угрозы США венесуэльским военным нарушением Устава ООН

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и вмешательстве во внутренние дела страны из-за угроз венесуэльским военным. Об этом 20 февраля глава МИДа заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Замбии, передает агентство «РИА Новости».

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Ранее, 18 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет мирного перехода власти в Венесуэле, но на практике возможны «все варианты». Он призвал венесуэльских военных поддержать оппозицию во главе со спикером парламента Хуаном Гуайдо, пригрозив, что в ином случае они могут «потерять всё».

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. Его поддержали Россия, Китай и ряд других стран. США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд стран южноамериканского континента. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской Республики.

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