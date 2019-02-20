Посол опроверг сообщения о закрытии морских границ Венесуэлы

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал информацию о закрытии венесуэльских морских границ ложной. Об этом он сообщил в среду, 20 февраля.

«Приказа о закрытии морской границы Венесуэлы не было», — рассказал дипломат агентству ТАСС.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что власти латиноамериканской страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море. Таким образом, это делает невозможным прибытие в Венесуэлу транспорта с островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые принадлежат Нидерландам.

Причина закрытия не называлась. Однако до этого лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о том, что некоторые страны Евросоюза хотят передать Боливарианской республике гуманитарную помощь на $18 млн. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал заблокировать прибытие всякой гумпомощи от ЕС.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. Его поддержали Россия, Китай и ряд других стран. США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд стран южноамериканского континента. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской Республики.