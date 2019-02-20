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Набор продуктов для семьи в Венесуэле за месяц подорожал на 242%

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Венесуэле за месяц набор продуктов подорожал на 242%. Такие данные Центра документирования и социального анализа страны обнародовало ТАСС во вторник, 19 февраля.

В денежном выражении продуктовая корзина подорожала со 105 тыс. суверенных боливаров (порядка $32) до 360 тыс. суверенных боливаров.

При этом минимальная зарплата в стране составляет 18 тыс. боливаров.

В Венесуэле уже несколько лет продолжается острый социально-экономический кризис, который был вызван резким падением цен на нефть, снижением добычи и невозможностью продавать углеводороды на экспорт за доллары из-за санкций США. Происходящее в республике сопровождается обесцениванием местной валюты, инфляцией, нехваткой лекарств и продовольствия, а также оттоком населения.

7 февраля стало известно, что инфляция в Венесуэле в январе достигла 191,6%, в среднегодовом выражении это почти 2 688 670%.

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