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Венесуэла заявила о потере $38 млрд за три года из-за санкций США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Потери Венесуэлы из-за санкций США за последние три года составили $38 млрд. Об этом заявил вице-президент республики по вопросам планирования Рикардо Менендес в понедельник, 18 февраля.

«Если мы добавим к этому $20 млрд, которые были утрачены из-за саботажа нефтяной отрасли… мы получим $58 млрд потерь, то есть почти $60 млрд, которых лишилась республика», — цитирует его ТАСС.

Менендес сообщил, что из $38 млрд $23 млрд составили потери ВВП страны, еще $15 млрд страна потеряла из-за ограничений, введенных против государственной нефтяной корпорации PDVSA и ее дочерней компании в США.

PDVSA — венесуэльская нефтегазовая компания, находящаяся в собственности государства. Монополист в добыче нефти и природного газа на континентальном и морском шельфе страны. Деятельность компании — основной источник дохода и иностранной валюты Боливарианской Республики.

28 января Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, также и против PDVSA. В это же время американские компании под эти ограничения не попали.

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