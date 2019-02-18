В МИД РФ назвали лицемерными планы США по доставке гумпомощи в Венесуэлу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает лицемерными планы США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля. Об этом она заявила в понедельник, 18 февраля.

По словам Захаровой, вместо гуманитарной помощи Соединенные Штаты могли бы снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках.

«Общий ущерб от американских рестрикций с 2013 года в отношении Венесуэлы оценивается в $345 млрд. Такие противоправные санкционные ограничения, преследующие цель удушить венесуэльскую экономику, вряд ли нацелены на облегчение положения простых граждан этой страны», — цитирует ее «РИА Новости».

Представитель МИД считает, что планы Соединенных Штатов по доставке гуманитарных грузов не помогают венесуэльскому народу, а лишь провоцируют пограничников и военнослужащих на применение силы. «Расчет — или на раскол в среде военных, или на знаковые жертвы, венесуэльский майдан, «небесную сотню», позволяющие ввести в силу вариант силовой акции извне», — заключила она.

17 февраля сообщалось, что не менее трех самолетов США доставили гуманитарную помощь для Венесуэлы в приграничный колумбийский город Кукута, где находится один из центров распределения грузов.

Кроме того, лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти с манифестациями на улицы 23 февраля, чтобы поддержать инициативы о доставке гуманитарной помощи.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. При этом США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской Республики.

Происходящее в стране Мадуро назвал попыткой госпереворота при поддержке Вашингтона, в связи чем принял решение о разрыве дипотношений с США. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Китай, Сирия и Иран. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

29 января Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под ограничения не попали.