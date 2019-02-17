Гуайдо объявил о прибытии трех самолетов с гумпомощью из США

Не менее трех самолетов США доставили гуманитарную помощь для Венесуэлы в приграничный колумбийский город Кукута, где находится один из центров распределения грузов. Об этом 17 февраля объявил бывший глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

«Наша борьба продолжает приносить плоды! Сегодня в Кукуту прибыли три самолета из США с гуманитарной помощью для более 25 тыс. венесуэльцев. Мы высоко ценим эту поддержку», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Гуайдо призвал своих сторонников выйти с манифестациями на улицы 23 февраля, чтобы поддержать инициативы о доставке гуманитарной помощи.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.