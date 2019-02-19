Мадуро анонсировал поступление в Венесуэлу гумпомощи из России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия направит 300 тонн лекарств в страну. Об этом 19 февраля сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Россия поставит в Венесуэлу все лекарства только законными путями, поскольку Каракас заплатил за них.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.