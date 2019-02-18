Снайперы из армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро

Пятеро снайперов из армии Венесуэлы записали видеобращение к президенту страны Николасу Мадуро, в котором высказались против его правления. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает РЕН ТВ.

«До каких пор всё это будет продолжаться, Николас Мадуро?» — спросил военный Хуан Идальго.

Он также подчеркнул, что жители республики давно терпят голод. Отмечается, что снайперы сложили форму и оружие и перешли на территорию Колумбии около двух недель назад. Они заявили о готовности применить оружие против Мадуро и положить конец «этому коррумпированному правительству».

16 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что представители командования ВС Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией и ее лидером Хуаном Гуайдо. Болтон также подчеркнул, что «Мадуро этого не видит».

15 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что преодолеть кризис в этой стране можно лишь путем отставки президента Николаса Мадуро. 14 февраля The Wall Street Journal сообщил, что венесуэльская оппозиция, а также ее сторонники в США намеревались свергнуть правительство Мадуро за 24 часа.

20 мая 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы, по итогам которых Мадуро во второй раз стал президентом страны на шесть лет, инаугурация прошла 10 января. При этом ряд стран, включая США, страны ЕС и 13 латиноамериканских государств, входящих в «Группу Лимы», не признали итоги выборов.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.