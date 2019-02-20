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МИД назвал условие вынесения российской резолюции по Венесуэле в СБ ООН

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Вопрос вынесения на рассмотрение Совбеза ООН российской резолюции по Венесуэле будет зависеть от дальнейших действий США, сообщил журналистам в среду, 20 февраля, директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

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«Всё зависит от того, как далеко пойдут американцы, будут ли они продвигать свой проект или не будут, что они будут делать 23 февраля с гуманитарной помощью», — цитирует Ильичева агентство «Интерфакс». По его словам, проект российской резолюции пока находится в разработке.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Совет Безопасности ООН не примет американскую резолюцию по Венесуэле, так как она направлена на прикрытие планов США по военной интервенции в Боливарианскую Республику.

10 февраля стало известно, что Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций по Венесуэле в ответ на американский вариант. Документ призывает к мирному урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране. Проекты резолюций России и США пока находятся на экспертном согласовании и не внесены на рассмотрение СБ ООН.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро. При этом США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования. 

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд латиноамериканских стран. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской Республики.

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