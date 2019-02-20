МИД назвал условие вынесения российской резолюции по Венесуэле в СБ ООН

Вопрос вынесения на рассмотрение Совбеза ООН российской резолюции по Венесуэле будет зависеть от дальнейших действий США, сообщил журналистам в среду, 20 февраля, директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

«Всё зависит от того, как далеко пойдут американцы, будут ли они продвигать свой проект или не будут, что они будут делать 23 февраля с гуманитарной помощью», — цитирует Ильичева агентство «Интерфакс». По его словам, проект российской резолюции пока находится в разработке.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Совет Безопасности ООН не примет американскую резолюцию по Венесуэле, так как она направлена на прикрытие планов США по военной интервенции в Боливарианскую Республику.

10 февраля стало известно, что Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций по Венесуэле в ответ на американский вариант. Документ призывает к мирному урегулированию ситуации в этой латиноамериканской стране. Проекты резолюций России и США пока находятся на экспертном согласовании и не внесены на рассмотрение СБ ООН.

20 мая прошлого года в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок, инаугурация прошла 10 января. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро. При этом США, члены Евросоюза, а также некоторые латиноамериканские государства не признали результаты голосования.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада и еще ряд латиноамериканских стран. Спустя неделю Европарламент одобрил резолюцию о признании оппозиционера и.о. президента Боливарианской Республики.