Венесуэла закрыла границу в Карибском море

Вице-адмирал Венесуэлы Кинтеро Мартинес заявил, что власти страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море. Об этом 19 февраля сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что перекрытие границы делает невозможным прибытие в Венесуэлу транспорта с островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые принадлежат Нидерландам.

Также Мартинес не назвал причину, по которой было принято решение перекрыть границу с островами, однако ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) хотят передать латиноамериканской стране гумпомощь на $18 млн.

Агентство также уточнило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал заблокировать прибытие гумпомощи от ЕС, куда входят и Нидерланды.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.