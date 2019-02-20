МИД Кубы обвинил США в переброске войск к Венесуэле

Глава кубинского МИДа Бруно Родригес обвинил США в переброске войск к Венесуэле. Об этом 19 февраля сообщил портал Granma.

По данным Родригеса, с американских баз, где находятся подразделения специальных операций и морская пехота, осуществляются полеты в сторону Венесуэлы.

Он подчеркнул, что подобные полеты никак не связаны с гумпомощью стране, которую продвигает часть международного сообщества.

«Я подтверждаю, что это не полеты гуманитарной помощи. Очевидно, что сложилась международная ситуация, в которой правительство США начинает военную агрессию против Венесуэлы», — уточнил Родригес

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.