В Совфеде обвинили Трампа в призывах к военному мятежу в Венесуэле

Обращение президента США Дональда Трампа к венесуэльским военным с призывом поддержать оппозицию во главе с Хуаном Гуайдо либо «потерять всё» стоит воспринимать как беспрецедентное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Об этом в беседе с «Известиями» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне, 18 февраля, американский лидер заявил, что Вашингтон хочет мирного перехода власти в Венесуэле, но на практике возможны «все варианты».

«Это беспрецедентное вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Я даже не помню, где это могло быть, чтобы глава иностранного государства призывал к путчу, к мятежу действующих военных», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил уверенность, что если бы такое позволил себе президент России, его бы за это «заклевали», а действия США в мире воспринимаются совершенно нормально.

«То есть по сути президент Трамп призывает к мятежу военных иностранного государства, и всё это ему сходит с рук. Я считаю, что это вопиющее и грубое нарушение всех норм международного права. И, конечно, оно не выдерживает никакой критики абсолютно. Как после этого с американцами можно вести разговор?» — заключил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

По его мнению, президент США обратился к военным Венесуэлы потому что план быстрой смены власти в стране провалился.

«Потому что не получилось с наскоку сделать то, что он хотел. Совершить переворот. Вот пытается таким путем. Но я считаю, что это послужит примером для других государств Латинской Америки, чтобы они понимали, что малейшее неповиновение воле Вашингтона может привести к подобному грубейшему вмешательству», — резюмировал сенатор.

16 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что представители командования ВС Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией и ее лидером Хуаном Гуайдо.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

8 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает доставку гуманитарной помощи предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Боливарианской Республики.